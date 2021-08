Invadiram a casa do cara, roubaram as coisas e ficaram lá perto

Um grupo de pessoas que invadiram a casa de um morador da vila Bética em Santa Bárbara d’Oeste, roubaram algumas coisas e foram detidos depois de terem ido para uma quadra de bocha onde acontece o consumo de drogas na região. O caso foi atendido por volta das 18h30 pelos GMs Macedo e Rafaela na rua Antônio Bernardes Rangel.

Durante o patrulhamento da dupla da Guarda, um homem chamou a guarnição informando que tomou conhecimento de furto ocorrido na casa de seu irmão. Temendo chegar lá sozinho, solicitou aos patrulheiros ajuda para a abordagem no imóvel. No local foi constatado um arrombamento no portão que dá acesso a casa. De lá foram subtraídas uma televisão, marca LG 49″ e uma lavadora de alta pressão WAP- KARCHER.

Realizado patrulhamento pela quadra de bocha, local frequentado por usuários de drogas, foram encontrados os objetos mencionados acima. Ninguém foi preso. Diante dos fatos os fatos e objetos foram apresentados no plantão policial e após o registro da ocorrência foram ressarcidos ao proprietário.