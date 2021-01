Invadiram a empresa para roubar fios

Homens invadiram uma empresa em Santa Bárbara d’Oeste na madrugada deste domingo para roubar fios de cobre. A ação da Guarda Municipal Lacerda, Villalon e Campos foi por volta das 1:30 na av Juscelino Kubitschek N° 1300 Distrito industrial.

Solicitados via CICOMM, os GMs foram até o local citado e, em contato com um dos vigias do local, foram informados que durante ronda pela parte externa da empresa ele visualizou alguns homens fugindo pela rua lateral da empresa.

Os homens entraram na mata e deixaram para trás uma Bobina de fios e diversas ferramentas. A equipe da GM então realizou uma incursão pela mata onde foi localizado 4 bobinas de 1.700kg de fio escondidos e mais uma bobina dentro de um riacho avaliadas em mil reais cada e vários metros de corda.

Com a chegada do representante da empresa no local o mesmo foi orientado e se prontificou a contratar um serviço especializado para remover todo o material para dentro da empresa.