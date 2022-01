Invadiram a Bike Shop e fizeram a limpa

Ladrões invadiram a loja de bicicletas Bike Shop, em Americana, e levaram quatro bicicletas avaliadas em R$ 12 mil. A Guarda Municipal (Gama) recuperou 4 das bikes roubadas na madrugada deste sábado. O furto ocorreu por volta das 3h30 na avenida Carmine Feola. Foram de quatro a cinco homens encapuzados no ataque à loja.

O crime foi informado via controle de segurança do estabelecimento, mas ao chegarem ao local os criminosos já haviam fugido sentido igreja do bairro São Domingos. Foram constatados danos na porta da bicicletaria e o furto do relógio de energia do poste padrão, possivelmente para desativar o alarme do local.

Durante patrulhamento quatro das bicicletas foram recuperados e devolvidos para a dona da loja.

(Foto: GAMA)