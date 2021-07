Intubado, Bolsonaro ficará internado em observação

O senador Flávio Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (14) que o presidente Jair Bolsonaro precisou ir para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e chegou a ser intubado como medida de precaução. A afirmação de Flávio foi feita à rádio Jovem Pan. O parlamentar revelou que Bolsonaro teve dificuldades para respirar no início da manhã desta quarta-feira e que está sendo monitorado para evitar que ele aspire o líquido que estava subindo do estômago.

Durante a entrevista, o filho mais velho do presidente informou que ele já tinha sido internado de sábado para domingo com uma crise de soluços, apneia e dificuldade para dormir, mas foi liberado. O presidente já está na Capital paulista para fazer exames complementares para verificar a necessidade de uma cirurgia de emergência no hospital Vila Nova Star.

Bolsonaro foi internado no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, na madrugada desta quarta-feira (14) e diagnosticado com um quadro de obstrução intestinal.