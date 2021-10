Intimissimi e Biossance se juntam pra campanha do Outubro Rosa

Hoje (01/10), a Intimissimi e a Biossance receberam convidados no hotel Canopy by Hilton, em São Paulo, em um bate-papo sobre a prevenção e combate ao câncer de mama, em parceria com a ONG Américas Amigas e o projeto De Peito Aberto, da jornalista Vera Golik.

Suzana Gullo Mion, crédito Felipe Panfili

Entre as convidadas, estiveram presentes Suzana Gullo, Luanda Vieira, Vânia Castanheira, Mary Nuernberg, Stella Jacintho, Flávia Medrano e Vera Golik, além de nomes da imprensa como, Patricia Carta, Karina Hollo, Adriana Ferreira, e Giuliana Iódice.

Luanda Vieira, Vanda Castanheira, Vera Golik

O evento contou com um pocket show da cantora Nalla e, para recepcionar as convidadas, catering do restaurante Stella. Os presentes ainda receberam uma nécessaire personalizada pela artista de lettering Nathalia dos Santos e gifts Intimissimi, Biossance além de um livro do projeto De Peito Aberto.

Nalla, crédito Felipe Panfili

Desde 2019, a Intimissimi doa 10% das vendas de seus artigos na cor rosa durante o mês de outubro para a instituição Américas Amigas – até agora, mais de 2 mil exames de diagnóstico foram realizados, impactando a vida e colaborando com a possibilidade de cura de mais de 2000 mulheres. E ao lado da Biossance desde 2020 (e que em 2021 doará 50% das vendas do seu kit Rosa), pretende arrecadar um valor que em 2021 será revertido em aproximadamente em 1.200 exames de diagnóstico.

Camila Farnezi da Biossance e Daniela Oliveira da Intimissimi, crédito Felipe Panfili

Também visando conscientizar de forma humana sobre o câncer de mama, pelo terceiro ano consecutivo, a Biossance apoia o projeto sociocultural De Peito Aberto, idealizado desde 2006 pela jornalista e escritora Vera Golik e pelo fotógrafo e sociólogo Hugo Lenzi. O projeto traz uma exposição fotográfica contando a história de luta de mais de 300 mulheres que enfrentam ou enfrentaram a doença que afeta os principais símbolos femininos, como os seios, os cabelos, a fertilidade e a libido. Ao longo do mês, a Biossance oferecerá ao público a possibilidade de ver a exposição, que ressalta como a abordagem humanista pode transformar a maneira de lidar com a doença, destacando cada fase: a descoberta, o processo, o apoio e a superação.

A exposição acontece no Hotel Canopy (R. Saint Hilaire, 40 – Jardim Paulista), em São Paulo, com entrada gratuita.