Intestino: como cuidar do “segundo cérebro”

Você já reparou que em alguma situação de estresse ou tensão pode acontecer das pessoas sentirem alterações intestinais (frio na barriga, vontade de ir ao banheiro ou constipação)? É que o intestino possui neurônios que se comunicam diretamente com o Sistema Nervoso Central – o que rendeu ao intestino o apelido de segundo cérebro.

De acordo com a nutricionista do Oba Hortifruti, Renata Guirau, o trato gastrointestinal tem um sistema chamado Sistema Nervoso Entérico (SNE), que possui milhões de neurônios que trabalham na transmissão de informações dentro do organismo, inclusive, com o cérebro. Esse contato é feito pelo nervo vago, uma estrutura que percorre todo o tórax e liga o intestino à cabeça.

“Outro ponto a ser levado em consideração é que a flora intestinal é responsável por ajudar na absorção de nutrientes que se relacionam com funções cerebrais, como a memória, a concentração e, ainda, na produção adequada de neurotransmissores.”, comenta a nutricionista.

Além disso, as células nervosas intestinais também operam de forma independente. Isso significa que o intestino possui os próprios “mensageiros químicos” que conduzem o processo de digestão e excreção.

“Um intestino saudável ainda tem influência na imunidade e na produção de cerca de 90% da nossa serotonina – que atua regulando o humor, a sensibilidade, as funções cognitivas, entre outras tarefas”, comenta Renata.

Alimentos para a saúde intestinal

Se você quer investir em uma dieta equilibrada e que beneficie, em especial, o intestino, a nutricionista do Oba Hortifruti orienta que a alimentação seja composta, principalmente, por produtos frescos e não processados.

Segundo Renata: “é muito importante o consumo diário de frutas, legumes e verduras. Esses alimentos oferecem fibras, vitaminas e minerais fundamentais à saúde intestinal”.

A nutricionista ainda acrescenta que cereais integrais (arroz integral e aveia), fontes de triptofano (cacau e proteínas), de magnésio (frutas em geral), alimentos probióticos e água, também devem estar presentes na dieta.

E, para quem sofre com o chamado “intestino preguiçoso”, vale destacar o mamão papaya, fruta bastante conhecida por acelerar o trânsito intestinal.

“O mamão possui uma grande quantidade de fibras, água e também de papaína, uma enzima natural que ajuda na digestão. Isso é importante porque o intestino constipado apresenta uma maior produção de toxinas, tem a produção de neurotransmissores reduzida e sofre com o crescimento de bactérias fermentativas, que aumentam a sensação de inchaço abdominal e da flatulência”, ressalta a nutricionista do Oba.

Confira agora as receitas práticas, saudáveis e muito saborosas que Renata separou para facilitar a rotina e deixar a saúde do intestino sempre em dia!

SUCO LAXATIVO

200 mL de suco de laranja sem coar

1 fatia de mamão formosa

2 ameixas secas sem caroço

50 mL de água

Preparo: Bata tudo no liquidificador ou mixer e beba sem coar.

PANQUECA DE BANANA COM CACAU

1 banana nanica amassada

1 ovo

1 col de sopa rasa de farinha de aveia

1 col de café de cacau em pó

Preparo: misture tudo até formar uma massa homogênea. Cozinhe em frigideira antiaderente previamente aquecida.

CREME DE IOGURTE COM GELEIA DE FRUTA

1 pote de iogurte natural

1 sachê de gelatina sem sabor

4 gotas de essência de baunilha

2 col de sopa de geleia 100% fruta

Preparo

1) Prepare a gelatina sem sabor conforme instruções da embalagem.

2)Bata no liquidificador com o iogurte e a essência de baunilha.

3) Coloque em duas taças, cubra com a geleia de fruta e leve para gelar por pelo menos 1 hora antes de servir.

