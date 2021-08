Interior de SP recebe a 28ª loja USAFLEX

Pertencente a microrregião de Campinas, o município de Santa Bárbara d’Oeste inaugura sua primeira loja USAFLEX, que estreia com o novo conceito arquitetônico da marca, que prioriza a luminosidade aconchegante e espaço para trazer ainda mais conforto, que é a principal característica da marca.

Localizada no Tivoli Shopping, um dos maiores centros de compras e lazer da região, a loja apresenta a coleção outono/inverno e o lançamento da Usa+Leve, collab com a marca Rainha para uma linha de tênis voltada para prática de exercícios leves.

Para o diretor de franquias, Elbio Armiliatto, todo o trabalho que está sendo desenvolvido pela Usaflex faz com que as novas lojas abram suas portas com altas expectativas em relação aos resultados. “Por mais que estejamos vivendo um momento totalmente atípico gerado pelos efeitos da pandemia, a força da marca e o excelente desempenho das lojas, tornam nossas franquias um negócio extremamente atrativo”, conta Armiliatto.

Mais sobre a Usaflex:

Fundada em 1998, na cidade de Igrejinha, Rio Grande do Sul, a Usaflex é pioneira e líder na fabricação de calçados e bolsas de couro que priorizam a inovação e moda de conforto para mulheres. Com produção de até 25 mil pares de calçados por dia, a marca se destaca por agregar tecnologia em mais de 50 diferentes linhas de produtos, que podem ser adquiridos pela loja virtual, multimarcas ou em uma das mais de 238 franquias espalhadas por todo território nacional. Até 2022, a Usaflex deve alcançar o número de 340 lojas no Brasil.