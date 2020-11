Defesa Civil interdita salão comercial após desabamento

Parte do telhado de um salão comercial que funciona como depósito de móveis no Centro de Nova Odessa desabou na manhã desta quarta-feira (18), após as fortes chuvas que atingiram a cidade durante a madrugada. O imóvel, localizado na esquina da Avenida João Pessoa com a Rua Duque de Caxias, foi interditado pela Defesa Civil. Ninguém se feriu.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil municipal, Vanderlei Wilians Vanag, o entorno do prédio havia sido isolado na terça-feira (17), depois da constatação de risco de desabamento. “Fomos informados por moradores vizinhos de que uma das paredes estava abaulada, indicando a possibilidade de ruptura. Imediatamente, isolamos o trecho da calçada na Duque de Caxias para que ninguém se aproximasse”, contou Vanag. Porém, por volta de 5h desta quarta, uma das paredes cedeu e parte do telhado do galpão desabou.

Além da Defesa Civil, participaram da ação profissionais do Departamento de Trânsito, patrulheiros da Guarda Civil Municipal e uma equipe do Corpo de Bombeiros Voluntários.

A Defesa Civil informou que o prédio permanecerá isolado até que os proprietários formalizem na Prefeitura um pedido de autorização para realização de procedimentos para garantia da segurança no local. “Por meio de ART [Anotação Técnica de Responsabilidade], vamos identificar o responsável técnico e liberar o acesso para limpeza e demais intervenções necessárias na estrutura”, afirmou o diretor de Obras, Erik Ortolano.

Segundo um dos proprietários, o imóvel estava alugado para uma empresa e funcionava como depósito de móveis. No passado, o espaço abrigou um varejão e uma tecelagem.