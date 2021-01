Inter goleia São Paulo e lidera Brasileirão

O Internacional goleou o São Paulo por 5 a 1, no Morumbi, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, e se tornou o novo líder do Brasileirão, ultrapassando o próprio Tricolor. Yuri Alberto (3), Victor Cuesta e Caio Vidal marcaram para o Colorado, enquanto Luciano descontou.

Com a vitória, o Inter assumiu a liderança com 59 pontos. Já o São Paulo caiu para a segunda colocação, com 57 pontos conquistados.

As duas equipes voltam a campo pela 32ª rodada do Brasileirão. O São Paulo enfrenta o Coritiba, às 19h, no próximo sábado (23), no Morumbi, enquanto o Internacional tem o clássico contra o Grêmio no próximo domingo (21), às 16h, no Beira-Rio.

O jogo começou com o São Paulo tentando impor o seu ritmo, com a posse de bola e passes desde a defesa. Porém, logo com um minuto de jogo, Luciano perdeu a bola para Patrick, que rolou para Yuri Alberto. O atacante bateu para Volpi defender em dois tempos.

Com a chance desperdiçada, o Inter se animou e conseguiu mais uma boa chance de gol. Com quatro minutos, Praxedes cruzou para Dourado na segunda trave, em jogada ensaiada, e o volante cabeceou para o meio da área. Cuesta chegou batendo, mas finalizou por cima do gol.

Cuesta abre o placar para o Colorado

Ligado no ataque, o Internacional não parou e abriu o placar na bola parada. Aos sete minutos, Moisés cruzou bem na entrada da pequena área, e Víctor Cuesta antecipou todo mundo para aparecer sozinho e cabecear firme, estufando a rede do São Paulo.

Em desvantagem no placar, o Tricolor tentou algumas investidas ao ataque. Aos nove minutos, Luciano tocou de cabeça fraco, nas não de Marcelo Lomba. Três minutos depois, Tchê Tchê ficou com a sobra na entrada da área e bateu forte de primeira. A bola saiu ao lado do gol do Colorado.

O Inter voltou a assustar aos 16 minutos. Patrick recuperou a bola no meio-campo e lançou Yuri Alberto na grande área. O atacante pedalou para cima de Luan e bateu no canto de Volpi, mas a bola foi para fora.

Superior, Inter amplia a vantagem no Morumbi

Jogando no erro do São Paulo, o Internacional apostava nas jogadas rápidas, nas costas dos laterais do Tricolor. Foi dessa forma que o Colorado chegou ao segundo gol. Com 23 minutos, Patrick lançou Yuri Alberto, que achou Caio Vidal no meio da defesa. O atacante dominou e tocou na saída de Volpi. A bola ainda bateu em Reinaldo e entrou de mansinho.

O São Paulo não conseguia chegar ao gol e dava muitos espaços ao Internacional. Aos 32, Yuri Alberto recebeu a bola na beirada da área, pela esquerda, e tenta o chute rasteiro no canto de Volpi. A bola foi para fora.

Luciano desconta para o São Paulo antes do intervalo

Encontrando dificuldades para criar pelo chão, o Tricolor conseguiu chegar ao gol na bola parada. Com 35 minutos, Juanfran bateu escanteio na primeira trave, Reinaldo desviou, e Luciano cabeceou na segunda trave para diminuir.

O Internacional ainda conseguiu assustar com 40 minutos. Caio Vidal recebeu na direita e cruzou na área. Volpi saiu dando um tapa na bola para afastar, e Patrick apareceu na sobra. O meia chutou para fora, levando perigo ao gol do São Paulo. Aos 45, Luciano disputou bola com Lomba e quase pegou o rebote para mandar pro gol. Moisés tirou para escanteio.

Segunda etapa inicia com São Paulo tentando pressionar

Perdendo a partida, o São Paulo veio com alterações. Vitor Bueno entrou no lugar de Léo e Igor Gomes entrou na vaga de Gabriel Sara. As alterações fez o Tricolor ir mais para o ataque. Aos quatro minutos, Reinaldo invadiu a área e bateu, mas foi travado por Rodinei.

Um minuto depois, Tchê Tchê pegou a sobra do escanteio e bateu duas vezes. Na primeira, ele foi travado e na segunda, a bola foi fraca, nas mãos de Marcelo Lomba. Aos sete, foi a vez de Vitor Bueno tentar o chute de fora da área, mas a bola novamente bateu em Rodinei.

Novo vacilo permite terceiro gol do Internacional

O São Paulo parecia crescer na partida, mas uma nova bobeada na saída de bola permitiu o Inter fazer o terceiro no Morumbi. Vitor Bueno recebeu de Luciano na entrada da área, mas perdeu a bola. Ela sobrou para Yuri Alberto, que saiu cara a cara com Volpi e tocou na saída do goleiro. 3 x 1 para o Inter.

Três minutos depois, Daniel Alves arriscou forte de fora da área, e Marcelo Lomba encaixou firme.

Yuri Alberto faz mais dois e transforma vitória em goleada

Aos 20 minutos, Edenílson tocou para Peglow na intermediária de ataque, que enfiou uma linda bola para Yuri Alberto. O atacante passou por Volpi e chutou olhando para o outro lado para ampliar e fazer o quarto da equipe gaúcha.

E não parou por aí. Dois minutos depois, Daniel Alves perdeu a bola no meio, e Parick lançou Yuri Alberto pela esquerda. O atacante invadiu a área e bateu na saída do goleiro para marcar o terceiro na partida, quinto do Internacional em pleno Morumbi.

Logo depois, aos 24, Peglow ficou com a sobra no meio e arrancou no campo de ataque. O meia invadiu a área, e tentou tocar na saída de Volpi, mas o goleiro são-paulino fez boa defesa, evitando o sexto gol do Colorado.

A partir daí, o jogo ficou morno, sem muitas chances de gol de ambas as equipes. Vitória incontestável do Internacional, que agora é o novo líder do Campeonato Brasileiro, com sete rodadas para o final da competição.