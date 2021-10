Inteligência Artificial se destaca no atendimento ao cliente

Um levantamento encomendado pela IBM e realizado pela Morning Consult revela que 40% das empresas brasileiras, dos mais diversos segmentos, como bancos, seguradoras, educação, saúde e varejo, já aplicaram o recurso de Inteligência Artificial (IA) nos negócios, ganhando destaque à frente de outros países da América Latina. O -estudo aponta ainda que a pandemia acelerou a implantação desta e de outras tecnologias de automação nos negócios brasileiros, especialmente quando envolve o atendimento ao cliente.

As startups Take and Go e Minha Quitandinha, que atuam diretamente com o varejo, fazem parte desta inovação para oferecer seus serviços e produtos aos clientes 24 horas por dia. A Take and Go, por exemplo, combina IoT, automação e IA para proporcionar novas experiências de compra e de consumo ao disponibilizar uma vending cooler, como são conhecidas as geladeiras que abastecem até 270 garrafas de cervejas geladas, nas áreas comuns dos condomínios residenciais ou comerciais. “Após um pré cadastro na plataforma, a pessoa tem acesso a geladeira, retira as cervejas e recebe a cobrança em sua fatura automaticamente. Isso é possível com a ajuda de uma inteligência artificial, que faz reconhecimento de imagem para saber quantas unidades foram retiradas da vending machine”, diz Gustavo Almeida, CEO da Take and Go.

Já a Minha Quitandinha, que inclusive surgiu em plena pandemia, oferece praticidade, conveniência, qualidade e segurança através de um minimercado autônomo, instalado dentro de condomínios residenciais verticais e horizontais, empresas, hotéis, clubes, marinas e academias. “Para o consumidor é tudo intuitivo: o minimercado está às mãos e é totalmente viabilizado pelo sistema de self-checkout. Por sua vez, as compras são realizadas por meio de um app de celular gratuito que por geolocalização identifica a loja e permite o passo a passo seguinte bem simples: escanear o código de barra dos produtos que deseja adquirir e pagar diretamente pelo aplicativo, via cartão de crédito e débito”, pontua Douglas Pena, CRO da Minha Quitandinha.

Para a geladeira de bebidas alcoólicas, o executivo afirma que um QR Code é afixado à porta, que só destrava via app, se validados os dados cadastrais com a Receita Federal, que confirma o usuário como maior de 18 anos. “Além de cervejas geladas, alguns licenciados podem incluir entre os produtos, sorvete e iogurtes”, finaliza Pena.