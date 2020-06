Intelectual do Republicanos rompe com Dr Nivaldo

Olá, pessoal! Durante os últimos 3 anos, fiz parte de um grupo político pensado para oferecer uma alternativa viável aos políticos que governam Nova Odessa há 16 anos. Como é de conhecimento de todos, em março deste ano recebemos o médico Nivaldo Luís Rodrigues no Republicanos 10 como pré-candidato a prefeito.

Além disso, passei a presidência do partido para ele. No entanto, ele agiu de forma sorrateira e deturpou nosso projeto. Buscou alianças com os mesmos políticos que travei batalhas e apresentei denúncias, se aproximando da parte mais podre da política local. A direção estadual do Republicanos 10 aprovou essas escolhas.