Integrantes da Cooperlírios recebem cestas básicas

Membros da Cooperlírios, cooperativa de reciclagem do bairro Jardim dos Lírios, receberam esta semana 31 cestas básicas doadas pelos novos moradores do Residencial Inaê e pela Construtora Itajaí, responsável pela obra do novo condomínio de Americana. O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi acompanharam a ação ao lado do secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Cezaretto.

A arrecadação e doação dos alimentos foi coordenada pela pasta, que tem atuado na busca de parcerias entre empresários em benefício da cooperativa, como destacou Cezaretto. “Sob orientação do prefeito, temos buscado junto a empresas e fornecedores que retiram material reciclado novas formas de investimento na Cooperlírios, através de doações”, declarou o secretário.

Em sua fala aos cooperados, o vice-prefeito Odir Demarchi relembrou sua adolescência, quando também trabalhou com a coleta de recicláveis. “Fico contente de ver vocês unidos como uma família, com o mesmo objetivo, que é levar o pão de cada dia para casa. Vocês estão de parabéns no que vocês fazem, é um trabalho digno como todos os outros”, disse.

O prefeito Chico Sardelli lembrou que, no dia 17 de maio, se comemora o Dia Mundial da Reciclagem, instituído pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência, e a Cultura) com o objetivo de promover a reflexão sobre as questões ambientais e o consumismo. Além de citar o benefício ambiental da reciclagem, Chico ainda destacou o compromisso com o atendimento social. “Nós estamos no começo de nossa administração, que é uma administração humana e volta seus olhos principalmente para as pessoas que mais precisam. Contem conosco”, garantiu.