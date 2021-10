Instituto JRDias realiza gincana gratuita para crianças no sábado

Foto arquivo NM

Com o avanço da vacinação e das flexibilizações do Plano São Paulo, o Instituto Jr Dias inicia o retorno de suas atividades com a realização da Gincana no Bosque. O evento acontece no Bosque das Nascentes, no bairro Zanaga, no próximo sábado, dia 23, a partir das 9h. O evento é gratuito.

Crianças de 4 a 12 anos poderão participar das atividades e os pais poderão acompanhar. O uso de máscara durante as atividades é obrigatório. A previsão de encerramento é as 13h.

O evento marca o retorno parcial das atividades do Instituto Jr Dias, que também já anunciou a volta das aulas gratuitas de karatê no bairro Zanaga.