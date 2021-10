Instituto Jr Dias volta com aulas gratuitas de karatê no Zanaga

A partir desta quarta-feira (20), a Secretaria Municipal de Esportes de Americana, em parceria com o Instituto Jr. Dias, inicia as aulas gratuitas de karatê no Ginásio de Esportes Roberto Polati, no Zanaga I. As aulas serão destinadas para crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, as segundas e quartas-feiras, das 18h30 às 19h45.

De acordo com a secretaria municipal, a equipe responsável está entrando em contato com as pessoas que fizeram o cadastro para participar das aulas esportivas oferecidas pela Prefeitura de Americana. O Cadastro Geral das Escolinhas Esportivas está disponível no link http://www.americana.sp.gov.br/secretaria/esportes

A Secretaria de Esportes de Americana fica no Centro Cívico. Mais informações pelo telefone (19) 3406-6111.