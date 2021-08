Instituto JR Dias deve se tornar de utilidade pública

O projeto de lei que declara o Instituto Jr Dias utilidade pública no município de Americana foi aprovado em primeira discussão na sessão desta quinta-feira, pelos vereadores. Agora, a proposta deve ser aprovada em segunda discussão na próxima semana, para então seguir para a aprovação ou rejeição do prefeito Chico Sardelli (PV).

O Instituto Jr Dias oferece aulas de diferentes modalidades esportivas de forma gratuita para a população há mais de 20 anos. Apesar de estar concentrado no Zanaga, outros bairros de Americana também recebem atividades, como o São Vito, Praia Azul e Jardim Brasil. Atualmente, o Instituto oferece mais de 10 modalidades diferentes, além de realização de eventos gratuitos em datas comemorativas – suspensos por conta da pandemia.

Os coordenadores do Instituto Jr Dias são os pais do vereador Juninho Dias (MDB), Paulinho Dias e Isabel Dias, que iniciaram o projeto com aulas gratuitas de karatê.

Ao se tornar de utilidade pública, o Instituto poderá pleitear verbas dos governos para desenvolver o trabalho já existente e atender ainda mais pessoas.