Instituto Butantan completa 120 anos na próxima semana

Na próxima terça-feira (23), o Instituto Butantan completa 120 anos de existência. Para celebrar mais este marco na história do centro de pesquisa, a data contará com vários eventos internos que serão realizados ao longo do dia, na sede da instituição, na cidade de São Paulo.

Criado inicialmente como um laboratório de produção de soro para combater a peste bubônica, foi reconhecido como uma instituição autônoma em 23 de fevereiro de 1901, localizada na Fazenda Butantan, na zona Oeste da cidade. Hoje, o Instituto Butantan é o principal produtor de imunobiológicos do Brasil, responsável por grande parte da produção de soros hiperimunes e vacinas que compõem o Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.

Saiba quais são as atrações para a comemoração dos 120 anos da instituição:

Inauguração de mosaico – 9h30

Na manhã do dia 23, o Museu de Microbiologia do Instituto Butantan receberá a instalação de um mosaico da artista Claudia Sperb. A peça foi idealizada pelo professor Canter e por Sperb, que já doou obras para o Instituto em outras ocasiões. O professor Rui Curi, presidente da Fundação Butantan, conduzirá a inauguração do mosaico.

Cerimônia do selo dos Correios – 11h

O Instituto Butantan será contemplado com a cerimônia de lançamento de um selo postal pelos Correios para celebrar sua história e suas novas conquistas. O selo retrata um conjunto iconográfico formado pela fusão de imagens das fachadas de duas construções do Butantan de épocas diferentes: o Edifício Vital Brazil, mais conhecido como Prédio da Biblioteca ou Prédio Central, e a Planta de Anticorpos Monoclonais (PAM), concluída no primeiro semestre de 2020. Também será emitido um carimbo comemorativo com o mesmo tema, que reproduz uma ilustração constituída pela logomarca do Instituto Butantan e a inscrição “120 anos”. Na celebração serão homenageados alguns profissionais que marcaram a história do Butantan.

Entrega do bolo da confeitaria Carlos Bakery – 14h30

A confeitaria especializada também em doces artísticos Carlos Bakery, sediada em Nova Jersey, Estados Unidos, e com filial em São Paulo, ofereceu um bolo especial para a comemoração de toda a trajetória do Instituto.

Recepção da Obra do artista Kobra – 16h

A instituição receberá a doação de uma obra idealizada pelo artista Kobra, em homenagem à criação da vacina contra a Covid-19 e atuação do Instituto no combate à pandemia. Dimas Covas, diretor-presidente do Instituto Butantan, fará a recepção da obra.

Orquestra Brasil Jazz Sinfônica no Memorial da América Latina – 20h

A ocasião também será celebrada com um concerto da orquestra Brasil Jazz Sinfônica, realizado pelo Memorial da América Latina e TV Cultura. Seguindo todos os protocolos de segurança necessários, a apresentação será feita no Auditório Simón Bolívar, com regência dos maestros Ruriá Duprat e Mauricio Galindo, e participação do cantor Renato Braz. O concerto será transmitido pelas redes sociais e canais da TV Cultura, Memorial da América Latina e canal do Instituto Butantan no Youtube, a partir das 20h.