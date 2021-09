Inscrições para vaga em escola pública em 2022 prorrogadas até sexta

As inscrições para alunos que pretendem ingressar em escola pública em 2022 foram prorrogadas para até sexta-feira (24). A oportunidade é para quem está matriculado no Jardim II de escola particular e quer estudar o 1º ano do Ensino Fundamental em escola pública e para quem não concluiu o Ensino Fundamental e quer se matricular nas demais séries.

Para os alunos que pretendem ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental e que estão fora da escola ou que estão matriculados no Jardim II em escola particular, podem se inscrever os que tiverem 6 anos de idade completos ou a completar até 31 de março de 2022.

Crianças, adolescentes, jovens e adultos que estão fora da escola em 2021 e que não concluíram o Ensino Fundamental também podem se inscrever, para qualquer ano e série do Ensino Fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Os pais, responsáveis ou alunos devem dirigir-se até a escola pública mais próxima de sua residência com cópia de certidão de nascimento ou RG da criança/adolescente, comprovante de residência no nome do responsável legal ou do próprio aluno (maior de 18 anos) e carteira de vacinação atualizada. Todas as escolas municipais e estaduais são postos de cadastramento.