Inscrições para o Vestibulinho das Etecs terminam nesta terça

Os interessados em estudar em uma das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) têm até as 15 horas desta terça-feira (8) para se inscrever no processo seletivo do segundo semestre de 2021. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site vestibulinhoetec.com.br. O valor integral da taxa é de R$ 19.

As Etecs disponibilizam computadores a quem tiver dificuldade de acesso à internet para fazer sua inscrição. Para usar os equipamentos, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial e também respeitar as demais medidas de proteção do Protocolo Sanitário Institucional do CPS. Para realizar o agendamento, os interessados devem entrar em contato com a sua unidade e confirmar o horário de atendimento.

A seleção dos convocados se dará por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online. Serão avaliadas as notas de Português e Matemática do primeiro ano do Ensino Médio ou do primeiro termo do Ensino Médio na modalidade EJA, concluídos até 31 de dezembro de 2020. O novo critério foi adotado visando atender ao distanciamento social, para prevenir a transmissão do coronavírus, e respeitando as orientações Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias.

Processo Seletivo

Ao todo, o Vestibulinho oferece 45.986 vagas para o Ensino Técnico (presencial, semipresencial e online) e Especialização Técnica. As vagas são destinadas às Etecs e às classes descentralizadas (unidades que funcionam com um ou mais cursos técnicos, sob a administração de uma Etec) por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da Capital (aulas nos CEUs) e com a Secretaria estadual da Educação para oferta de cursos técnicos em salas de escolas estaduais.

Do total de vagas oferecidas, 260 são destinadas à Especialização Técnica, sendo distribuídas entre cinco cursos presenciais: Java Web Sphere/Rational, Gestão Ambiental, Gestão de Energia, Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição, Produção de Cana-de-Açúcar e Radiocomunicação. As outras 300 vagas são para o curso de Gestão em Projetos, na modalidade online.

O início das aulas de todos os cursos será de forma remota ou híbrida (parte presencial e parte virtual), até que as regras do isolamento social sejam flexibilizadas e seja possível o retorno às atividades presenciais nas Etecs e nas classes descentralizadas.

Como se inscrever – Os interessados em concorrer a uma vaga devem preencher a ficha de inscrição eletrônica e imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de R$ 19. O valor precisa ser pago até amanhã (8 de junho), em dinheiro, em qualquer agência bancária, mediante a apresentação do boleto impresso no momento da inscrição eletrônica, ou pagar, via internet, no banco do candidato ou ainda pela ferramenta Getnet (pagamento com cartão de crédito) disponível no site www.vestibulinhoetec.com.br.

No ato da inscrição para o primeiro módulo do Ensino Técnico, presencial e semipresencial, é possível colocar como segunda opção outro curso ou período desde que oferecido na mesma unidade para a qual o candidato vai se inscrever.

A leitura atenta do Manual do Candidato e o preenchimento da ficha de inscrição eletrônica (ambos disponíveis em vestibulinhoetec.com.br) é de responsabilidade exclusiva do candidato ou de seu representante legal (pai, mãe, curador ou tutor), quando menor de 16 anos.

Inclusão social

O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede acréscimo de pontos à nota final do processo seletivo das Etecs, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a oriundos da rede pública. Se o candidato estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.

Moradores da Capital e Grande São Paulo podem esclarecer dúvidas pelo telefone (11) 3471- 4071. Nas demais localidades, o número é 0800 772 2829. Também é possível se informar pelo site.