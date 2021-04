Inscrições para o vestibular da Univesp abrem segunda; cursos EAD gratuitos

As inscrições online para o vestibular da Univesp abrem nesta segunda-feira (19). Os cursos são gratuitos e na modalidade EAD. Em Santa Bárbara d’Oeste são 18 vagas para Licenciatura (Pedagogia, Matemática ou Letras) e 18 vagas para o eixo da Computação (Tecnologia da Informação, Bacharelado em Ciência de Dados ou Engenharia de Computação).

Os interessados podem se inscrever pelo site www.vestibular.univesp.br até dia 20 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 45, com possibilidade de redução ou isenção. As provas serão realizadas em junho, seguindo os protocolos de segurança da Vigilância Sanitária.

Para concorrer às vagas não há limite de idade, basta ter concluído o ensino médio até a data da matrícula e efetuar a inscrição.

Dias 19 e 20 de abril, as pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal podem solicitar a isenção da taxa no site e os que estejam regularmente matriculados no ensino médio ou equivalente, no 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em curso pré-vestibular ou em curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação e que recebam remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos ou desempregados podem solicitar a redução de 50%.

Cursos

Os alunos do eixo de Computação, cursarão um módulo comum durante um e meio, depois poderão fazer a opção em Bacharelado em Tecnologia da Informação (duração de três anos), Bacharelado em Ciência de Dados (4 anos) e Engenharia de Computação (5 anos). Já os ingressantes nas Licenciaturas cursarão um ano de ciclo básico, com opção de habilitação a partir do 2º ano em: Letras, Matemática e Pedagogia.

Os cursos, totalmente gratuitos, são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma on-line na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com tutores e facilitadores. No pólo os alunos podem usufruir de computadores e acesso à internet e realizar atividades como provas e reuniões e discussões em grupo.

A Univesp é mantida pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Os cursos, oferecidos na modalidade distância, têm conteúdo trabalhado por docentes da USP, Unesp e Unicamp. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800.722.7225 ou pelo site www.vestibular.univesp.br.

Com informações de www.univesp.br