Inscrições para estágio da CPFL vão até o dia 7

A CPFL Energia está com inscrições abertas para o Programa de Estágios 2022, até o dia 7 de setembro. O processo seletivo abre aos estudantes oportunidades profissionais e de desenvolvimento de carreira na empresa, parte de um dos maiores grupos privados do setor elétrico brasileiro. A companhia atua em 12 estados com negócios nas áreas de geração, transmissão, distribuição, comercialização e serviços de valor agregado em energia.

As cidades de Campinas e Indaiatuba recebem 53 das 70 vagas do programa destinadas aos estudantes de ciências humanas e exatas, as restantes serão distribuídas entre outras cidades do Estado de São Paulo e do Sul. As oportunidades são direcionadas para alunos matriculados no antepenúltimo, penúltimo ou último ano de graduação superior ou curso técnico em 2022.

Por conta da pandemia da covid-19, o processo seletivo e todas as fases do programa serão totalmente on-line. Os interessados nas vagas de graduação devem se inscrever no site https://www.vagas.com.br/v2227719. Já os alunos de cursos técnicos podem participar do processo pelo site https://www.vagas.com.br/v2227716

Realizado há mais de 16 anos, entre 2019 e 2021, cerca de 400 estudantes já ingressaram no Programa de Estágio da CPFL Energia e uma média de 43% deles seguem na companhia.

Confira as principais dicas para se dar bem no processo seletivo do Programa de Estágio 2021:

Não deixe para fazer a inscrição na última hora – O tempo pode ser o seu maior inimigo, antecipe a sua inscrição;

A CPFL #ÉPRAVOCE que é diferente! Então seja você mesmo – Realizamos a fase de dinâmica para conhecer o candidato, não tente ser alguém completamente diferente de você só para tentar agradar os recrutadores. Isso vai acabar aumentando ainda mais o nervosismo, além de ser pouco eficiente, já que não existe um “perfil ideal”. Aja de uma forma que se sinta confortável para que os recrutadores possam recomendar você para a vaga mais aderente ao seu perfil;

Treino é treino, jogo é jogo – A gente sabe que na hora H a pressão e emoção são diferentes, mas o treino pode ser uma tática eficaz para se sentir mais confiante. Pense em situações ou perguntas que possam causar algum tipo de desconforto na hora da dinâmica ou entrevista. Não que você precise decorar exatamente o que vai falar no dia, mas esse treino vai te ajudar a organizar melhor as ideias e se expressar de forma mais assertiva;

Prepare-se para o ambiente online – Para garantirmos a segurança de todos, o processo seletivo será conduzido 100% online. Assim, antes do processo seletivo, faça um teste na plataforma, veja se sua câmera e microfone estão funcionando corretamente, garanta também um local sem interrupções e com poucos barulhos externos. Quando não estiver falando, busque manter seu microfone desligado para melhor qualidade da ligação.

Seleção de candidatos. O processo seletivo será totalmente em ambiente digital, composto por provas online, seguida por uma dinâmica de grupo e uma etapa de vídeo entrevista. O candidato ainda realiza uma entrevista com os gestores, que analisam os comportamentos e a aderência do perfil do estudante à vaga e cultura da CPFL também no formato on-line.

Pré-requisitos. Para participar do processo seletivo do Programa de Estágio 2022 da CPFL Energia, o estudante universitário ou técnico deve:

Estar cursando entre o antepenúltimo, penúltimo e último ano da graduação ou curso técnico em 2022 e ter vínculo ativo com a instituição de ensino;

Ter disponibilidade para a jornada de trabalho de 20, 24 ou 30 horas semanais.

Conhecimento em Pacote Office e em inglês será um diferencial (graduação).

Cursos elegíveis para graduação. Administração, Análise de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Comércio Exterior, Comunicação Social, Direito, Economia, Engenharias (Ambiental, Civil, Computação, Controle e Automação, Elétrica, Energia, Mecatrônica, Produção, Software e Telecomunicações), Estatística, Gestão de Energia e Eficiência Energética, Gestão de TI, Jornalismo, Matemática; Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Relações Públicas e Tecnologia em Banco de Dados.

Cursos elegíveis para curso técnico. Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Mecatrônica.

SERVIÇO

Programa de Estágios 2022

Inscrição: de 02/08 a 07/09

Processo seletivo: de setembro a novembro de 2021

Admissão: fevereiro de 2022

Link para inscrição: www.cpfl.com.br/estagiocpfl