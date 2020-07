Inscrições para a EJA abrem dia 20 em S.Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abrirá o período de inscrições para as novas turmas da EJA (Educação de Jovens e Adultos) a partir de 20 de julho. O curso realizado pela Secretaria de Educação compreende da 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental e é disponibilizado gratuitamente a idosos, adultos e jovens a partir dos 15 anos. Os interessados têm até o dia 30 de julho para efetivar a matrícula.

Além da estrutura para alfabetização, a Administração Municipal oferece aos alunos o material pedagógico. com conteúdo atual e totalmente funcional, atendendo a demanda educacional, social e profissional dos alunos. São aulas de português, matemática, sociedade e natureza, educação física e arte.

Durante a quarentena, em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), os alunos podem acompanhar os conteúdos na plataforma online da Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d’Oeste. No ar desde abril, o espaço disponibilizado no endereço www.santabarbara.sp.gov.br/educacao traz vídeos e arquivos gravados por professores e convidados que levam até os estudantes as disciplinas que teriam em sala de aula. Tudo planejado e supervisionado pela equipe técnica da Secretaria de Educação, com atualização semanal. Os estudantes da EJA também têm à disposição professores de apoio no contraturno e com atendimento individualizado via whats app. Assim que possível, as aulas acontecerão no período noturno de forma presencial.

Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (19) 3455.0394. O atendimento é realizado de segunda a quarta-feira das 8 às 11h e de terça e quinta-feira, das 16 às 19 horas. Para informações sobre outras séries, favor entrar em contato com a Diretoria de Ensino, pelo telefone (19) 3471.6100.