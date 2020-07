Inscrições do concurso público de técnico de enfermagem até sexta

As inscrições para o Concurso Público de Técnico em Enfermagem terminam nesta sexta-feira (31). Até às 23h59, os profissionais podem se inscrever no site oficial da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste pelo link www.santabarbara.sp.gov.br/v5, na aba Concursos/Inscrições abertas. A contratação é temporária enquanto seguirem as ações de enfrentamento à pandemia do Coronavírus (Covid-19).

O processo seletivo simplificado emergencial não terá cobrança de taxa de inscrição e avaliará os candidatos pela experiência na função de Técnico em Enfermagem, sendo comprovada por meio de registros em Carteira de Trabalho ou outros documentos equivalentes no momento da contratação. A remuneração é de R$ 2.204,27 para jornada semanal de 30 horas.

O edital foi publicado no dia 25 de julho no Diário Oficial do Município (Jornal Diário de Santa Bárbara) e está disponível no site da Prefeitura. É de responsabilidade dos candidatos o acompanhamento de todas as publicações.