Abertas inscrições do Círculo do Livro de outubro

O Círculo do Livro de Santa Bárbara d’Oeste de outubro está chegando. As inscrições para participar da discussão de obras sobre cultura afegã podem ser feitas até a data do evento no link www.is.gd/circulodolivrooutubro O encontro será no dia 13 de outubro, às 19 horas, via Google Meet, tendo como livro principal “O livreiro de Cabul, de Asne Seierstad, e participação da consultora de viagens especializada em Turquia e países muçulmanos e exóticos Zina Sandra Covesi.

Como esta edição trata desta cultura, os leitores poderão ler os livros: Cabul no Inverno (Ann Jones), Cartas de Herat (Christina Lamb), O Salão de Beleza de Cabul (Debora Rodriguez), A Outra Face (Deborah Ellis), A Terceira Xícara de Chá (Greg Mortenson), Mulheres de Cabul (Harriet Logan), O Caçador de Pipas (Khaled Hosseini), A Cidade do Sol (Khaled Hosseini), O Silêncio das Montanhas (Khaled Hosseini), Não Há Dia Fácil (Mark Owen), Minha Guerra Particular (Masuda Sultan), Eu sou o livreiro de Cabul (Shad Muhammad Rais), A Memória do Mar (Khaled Hosseini), Conflitos do Oriente Médio (François Massoulié), Oriente Médio (Leandro Karnal) e Guerra e paz no Oriente Médio (Michel Treignier).

O Círculo do Livro é gratuito e abrange a Biblioteca Central, Centro Cultural e Biblioteca Léo Sallum, Biblioteca Neide Crócomo e Centro Tricânico.