Inscrições abertas para cursos técnicos on-line gratuitos do SENAI

O SENAI “Álvares Romi”, de Santa Bárbara d´Oeste está com inscrições abertas para os cursos técnicos profissionalizantes de Desenvolvimento de Sistemas, Fabricação Mecânica, Android, Reparos Elétricos e Soldador. As inscrições vão até dia 26 de abril (segunda-feira).

Para inscrições e mais informações basta entrar em contato pelo telefone e WhatsApp (19) 3499-1477 e no portal https://santabarbara.sp.senai.br. O edital e processo seletivo dos cursos estão disponíveis no https://www.sp.senai.br/institucional/176/0/tecnicos .

Parceria com o Sebrae

Os cursos com parceria com o Sebrae oferecem, além de conteúdo técnico, dois temas de gestão: vendas e controles financeiros, certificado e a possibilidade de crédito do Programa Empreenda Rápido, por meio do Banco do Povo. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição.