Inscrição para curso gratuito de hidráulica predial vai até domingo

Restam poucas vagas para o curso gratuito de hidráulica predial oferecido pela Câmara Municipal de Americana em parceria com a Tigre do Brasil, empresa de materiais hidráulicos e elétricos. As inscrições se encerram no domingo (28) e podem ser feitas diretamente na plataforma: https://www.sympla.com.br/curso-de-16-horas—hidraulica-predial-tigre–camara-municipal-de-americanasp__1127561.

A primeira aula acontece já na segunda-feira (1) e o curso se estenderá pelos meses de março e abril, às segundas-feiras, das 19h às 21h, no Plenário da Câmara. A carga horária total é de 16h, com fornecimento de certificado de conclusão. Ao longo do curso, serão abordados temas como introdução a noções básicas de hidráulica predial (pressão, vazão, bitolas e etc), informações técnicas e características de produtos e sua correta instalação.

A parceria foi firmada pelo presidente do legislativo, vereador Thiago Martins (PV), sem gerar custos aos cofres públicos. A Câmara cederá a estrutura para o oferecimento das aulas, que são de responsabilidade dos organizadores. De acordo com Martins, a parceria é a primeira de uma série que o vereador está buscando desde que assumiu como presidente da Câmara, com o objetivo de promover a aproximação do legislativo com o cidadão e trazer a população para a Casa.

“Até pelo momento de pandemia, em que muitas pessoas perderam o emprego, buscar uma parceria sem custos para a Câmara e para o município que irá promover a capacitação e o aperfeiçoamento das pessoas é de fundamental importância e reforça o papel do legislativo de estar ao lado da comunidade. Estamos buscando outras parcerias para que a Câmara possa sediar mais iniciativas como essa”, disse o presidente do legislativo.

Inscrições até domingo

As inscrições para o curso de hidráulica predial vão até domingo (28) e as aulas começam na segunda-feira (1). As vagas são limitadas (30). Para mais informações e realizar sua inscrição, acesse: https://www.sympla.com.br/curso-de-16-horas—hidraulica-predial-tigre–camara-municipal-de-americanasp__1127561.