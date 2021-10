Insanos Moto Clube faz festa das crianças em Nova Odessa

A “filial” local da Associação de Motociclistas Insanos Moto Clube, com apoio institucional da Prefeitura de Nova Odessa, promove na próxima terça-feira de feriado, dia 12 de outubro, às 12h, um passeio de motocicletas para comemorar o “Dia das Crianças”. Serão arrecadados brinquedos e doces para crianças de Nova Odessa, e cestas básicas para a entidade assistencial “Amigos do Casulo”. A organização do evento espera entregar para cerca de 300 crianças, doces, balas e brinquedos.

O passeio de motos começará ao meio dia da terça-feira, feriado nacional de 12 de outubro, com membros do Insanos e seus convidados. A rota do motopasseio vai percorrer vários bairros da cidade, como o Parque Klavin, o Jardim São Manoel e o Jardim Santa Rosa, entre outros. O percurso começa na Avenida Ampelio Gazzetta, no Lopes Iglesia, em frente à Faculdade e Colégio Network. Depois, eles seguirão para a Associação Amigos do Casulo, no Jardim Santa Rosa, para a entrega das cestas básicas e de uma cômoda e um berço para a entidade.

Após essa parada, os motoqueiros seguirão até a Praça Central José Gazzetta, para promover a distribuição de brinquedos e doces para crianças carentes do município. Os Insanos devem permanecer na praça das 14h30 às 16h, quando acontece o encerrando o evento.

Para o diretor da Divisão Nova Odessa do Insanos, Otávio Augusto Amarante, “essa ação social é importante para as crianças em específico, mas também serve para demonstrar amor ao próximo, demonstrar empatia, uma coisa que todos deveriam fazer, mas nós sabemos que muitos estão preocupados com o próprio umbigo e se esquecem dos irmãos mais necessitados”. “Nós do Moto Clube não esquecemos”, completou.

A CASULO

Fundada em 2003, a “Amigos do Casulo” é um serviço de acolhimento 24h de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos que se encontram em medida protetiva por decorrência de violação de direitos (abandono, negligência, violência, abusos sexuais, etc) ou pela impossibilidade de cuidado e proteção por sua família.

Ela possui capacidade para 10 acolhidos, proporcionando ações de necessidades básicas e desenvolvimento biopsicossocial para uma reinserção segura e confortável no meio familiar, prioritariamente na família de origem, e, excepcionalmente, em família substituta (por meio de adoção, guarda ou tutela). Lembrando que o afastamento da criança ou do adolescente da família pela Justiça é sempre uma medida excepcional, aplicada apenas nas situações de grave risco à sua saúde, integridade física e/ou psíquica.

Recentemente, membro do clube entregaram camisetas personalizadas ao prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, e ao chefe de Gabinete Rafael Brocchi, como forma de agradecer pelo apoio à iniciativa social da instituição. “O que conseguimos com esses eventos é a alegria em poder ver um sorriso de uma criança, sem malícia, a pureza delas em receber uma simples lembrancinha, um abraço as vezes, isso não tem preço. Esse é o legado que o Moto Clube quer deixar”, finalizou Otávio.