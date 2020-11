Inova Unicamp abre processo seletivo para estagiário(a) de comunicação

A Agência de Inovação Inova Unicamp está com um processo seletivo aberto para uma vaga de Estágio em Comunicação. Estudantes de cursos de comunicação, como Midialogia e Jornalismo, que estejam interessados em produzir conteúdo e aprender na prática sobre outras atividades exercidas na comunicação institucional devem encaminhar seus currículos e, se tiver, portfólios até o dia 21/11 para: [email protected] com o assunto [ESTÁGIO EM COMUNICAÇÃO]

Requisitos:

Ser estudante de graduação em Comunicação (Midialogia ou Jornalismo)

Estar cursando a graduação a partir do 5º semestre

Ser comprometido com prazos e horários de estágio

Ter boa redação

Querer aprender.

Responsabilidades:

Produção de conteúdo e agendamentos de materiais de divulgação para mídia social

Orientação sobre a produção de artes dos materiais de divulgação para a equipe de design

Produção de press releases e matérias sobre inovação e empreendedorismo

Produção de conteúdo e gestão de Newsletter e E-mail Marketing

Apoio às demais atividades da equipe de comunicação, como gestão de eventos e webinars.

A pessoa selecionada será remunerado mensalmente com uma bolsa-estágio no valor de R$902,14 e receberá o auxilio-transporte no valor de R$9,90 por dia.

Local do estágio:

Como medida de prevenção contra a pandemia da COVID-19, a equipe da Inova Unicamp está trabalhando temporariamente em home office. Porém, quando a equipe da Inova Unicamp retornar ao trabalho presencial, as atividades do estágio também serão presenciais junto ao time de comunicação na sede da Agência de Inovação da Unicamp – Campinas/SP.