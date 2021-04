Iniciadas quadras públicas de tênis em Nova Odessa

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, autorizou recentemente o início das obras de construção das duas primeiras quadras municipais de tênis. Elas são construídas no Jardim Santa Rosa, ao lado do Ginásio Municipal de Esportes Jaime Nércio Duarte, sede da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo.

As quadras públicas terão medidas oficiais para a prática da modalidade no município, incluindo piso cimentício, pintura, mureta, grade e iluminação. O novo equipamento fica onde antes havia duas quadras antigas de basquete, já sem condições de uso.

As obras de R$ 232,7 mil são feitas pela Pencel Engenharia, vencedora de licitação, e devem durar até seis meses. Os recursos vêm de emendas dos deputados federais José Carlos Zarattini, Orlando Silva e José Mentor destinadas ao Município para aplicação em ações de Esportes, Cidadania e Desenvolvimento.

“O meu compromisso com a juventude foi garantir ao município esporte de qualidade e que possamos contar com uma maior diversificação. Muitas pessoas me cobravam dizendo que a Prefeitura de Nova Odessa só tinha ‘olhos’ para o futebol. Quero virar essa página e aumentar a opção de modalidades esportivas em nossa cidade. Para isso, autorizei a construção das duas primeiras quadras municipais de tênis”, destacou Leitinho.

“Nova Odessa carecia de um espaço dedicado ao tênis. Para isso, estamos aproveitando um espaço já existente e criando toda essa infraestrutura, que será muito importante para a mudança da atuação da nossa Secretaria Municipal de Esportes”, argumentou o prefeito.

“As obras começaram agora, justamente num período onde a prática esportiva está suspensa por conta da pandemia. Esperamos que o processo de vacinação avance e que possamos o mais breve possível voltar com as atividades. Quando isso acontecer, acredito que a quadra estará pronta para uso”, destacou o secretário de Esportes, Thiago Gentil.

“Nossas quadras vão atender não apenas jogos individuais, mas em duplas também, porque temos a metragem para atender também na largura. Estamos muito bem servidos em relação a essa questão da metragem”, acrescentou o secretário-adjunto de Esportes, José Henrique de Carvalho.