Iniciada recuperação e recape de estradas em Nova Odessa

As equipes da Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento Urbano da Prefeitura de Nova Odessa começaram na segunda-feira (27) o trabalho de manutenção e recuperação do pavimento dos aproximadamente três quilômetros da Estrada Municipal Eduardo Karklis, que liga a Rodovia Rodolfo Kivitz à Avenida Brasil, na altura do Recanto da Fazenda, e na qual estão situadas empresas da cidade, bairros de chácaras e condomínios.

O sistema utilizado é semelhante ao serviço que foi feito no início do ano na Rua do Idosos, no Jardim Campo Belo, e em outras vias da cidade. “Estamos removendo todo o resto de massa asfáltica que ainda existe em alguns trechos da Eduardo Karklis, já bastante danificada. Em seguida, vamos fazer um nivelamento de todo o trecho a ser recuperado, a compactação do solo e um trecho de galerias de águas pluviais (da chuva)”, explicou a secretária de Obras, Miriam Cecília Lara Neto.

Após a preparação do solo, o trecho vai ganhar alguns pontos de drenagem e receber a aplicação de pedras, cola asfáltica e uma camada de pó de pedra e restos de fresagem, que vai então ser compactada por um rolo compressor, garantindo um melhor acabamento final do serviço e a maior durabilidade do serviço, bem como maior conforto e segurança aos motoristas, pedestres e ciclistas que passam diariamente pelo local.

O início das obras foi acompanhado pelo secretário-adjunto da pasta, engenheiro Renan Cogo da Silva, e pelo assessor da Secretaria, engenheiro Luan Vitorelli. Este último orientou ainda que os motoristas que normalmente trafegam pela região, situada entre a Rodolfo Kivitz e a Avenida Brasil, evitem o trecho em obras nos próximos dias “sempre que possível”, por questões de segurança, e permaneçam atentos à sinalização.

Fazenda Velha

Também teve início conforme previsto, na segunda-feira, a limpeza inicial do trecho de 2,2 mil metros de extensão da Estrada Municipal Rodolfo Kivitz situado entre a ponte sobre o Córrego Represa, em Nova Odessa, e o limite com os municípios vizinhos de Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

A ordem de serviço para a obra foi dada semana passada pelo prefeito Cláudio José Schoooder, o Leitinho (PSD). O contrato, que prevê três meses de obras, foi vencido através de licitação pela Construtora Simoso Ltda. A atual gestão investe R$ 899,9 mil neste recapeamento, em recursos próprios viabilizados através das ações de renegociações de contratos, redução da folha e outras medidas iniciados neste ano.

O total a ser pavimentado é de 25.971,98 metros quadrados, e o contrato inclui a nova sinalização de solo pelo sistema tipo “hot spray”. Passam pela “estrada da Fazenda Velha”, diariamente, mais de 2,5 mil veículos, principalmente caminhões. Durante todo o período de obra, os motoristas deverão seguir rigorosamente a sinalização provisória e redobrar a atenção ao trafegar pelo trecho, principalmente à noite.

Autora de requerimento solicitando a melhoria em fevereiro passado, a vereadora Márcia Rebeschini (PV) destacou a obra. “É um serviço muito importante pra população”, ressaltou. “Agradecemos o atendimento à solicitação”, reforça. No documento, a vereadora havia pedido informações do processo licitatório e a tomada preços para o recapeamento do local.