Influencers, nova coelhinha e piauiense arretada

Ani Rocha, de Teresina, conquista o Brasil via Insta

A beldade comemora mais de meio milhão de seguidores e profissionaliza carreira. Ani Rocha é uma das principais influencers do Brasil, nascida em Teresina no Piauí e atualmente morando no Rio de Janeiro, Ani tem acompanhado seu público crescer cada vez mais em sua conta no Instagram @aanirocha @aanirocha2 lá o seus seguidores encontram uma menina que adora dançar e curtir muito, influenciando muitas outras mulheres.

Mas quem pensa que a vida de Ani foi apenas de alegrias aos 16 anos de idade a gata sofreu um acidente e por consequência carrega uma cicatriz, mas quem pensa que ela esconde está enganado, ela afirma que faz parte de sua história e não faz questão de esconder. Com um estilo de vida bem saudável ela conta em segredo que geralmente oque ela come ela planta e que evita comer carne.

Por essas e outras podemos ir desvendando os segredos da gata, que agora deve começar a organizar sua carreira devido a inúmeros convites artísticos que tem recebido. Entre eles os muitos podemos destacar o convite para ser musa do carnaval de São Paulo onde diz que ainda não confirma mas se sente muito envaidecida pelo convite. Vale a pena acompanhar os próximos passos da moça.

Priscila Filgueiras quer ser “Coelhinha” do Brasil

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da gata Priscila Filgueiras , que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais, e resolveu se candidatar no concurso “Coelhinhas”, que irá revelar as novas caras da marca que irão estampar a próxima capa da revista PlayCoelhinhas. A seletiva está marcada para o dia 16/01/21 e será realizada em São Paulo, onde as 15 mais bem avaliadas irão para a fase final.

Priscila, natural do Ceará, mas com um toque de beleza nipônica, made in Japan, demonstra classe, estilo e ousadia, pois ela está na vanguarda do que é ser bela sendo mostrado nas suas diversas fotografias.

“As expectativas para o concurso são as melhores possíveis, por isso fiz a minha inscrição. Além de ser a única cearense a representar o meu estado. É uma grande honra e espero fazer parte do team Coelhinhas”, disse Priscila sobre a expectativa sobre o concurso.

Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas através de ensaios. Para poder acompanhar mais sobre a Priscila Filgueiras, basta seguir ela no seu Instagram @priiifr, onde ela ostenta toda a sua beleza.

Fernanda Cardoso Musa Santa Catarina representando Camboriú

A modelo Fernanda Cardoso está concorrendo ao título de Musa de Santa Catarina, depois de ter participado da seletiva do concurso e recebeu o título de Musa de Camboriú 2020. O concurso deve ocorrer entre junho e julho de 2021 se a pandemia deixar.

“É uma mistura de emoções e sentimentos. A cada desafio um novo aprendizado e claro que tem aquele friozinho na barriga. Já participei de outros concurso de beleza e também já fui miss. Acredito que devo manter minha melhor atitude, pois isso permite que você tenha confiança e faz com que você se sinta mais segura consiga mesma. Quando você mostra como é bonita por dentro, isso se reflete em sua aparência externa. As pessoas sempre pensam que os segredos da beleza estão do lado de fora, mas aconteça o que acontecer, se você mantiver uma atitude positiva, continue sorrindo e brilhando, pois o que você sente por dentro refletirá o tempo todo”, declarou a modelo que já posou com a faixa de musa da linda e badalada cidade, que fica situada no litoral catarinense.

Quem quiser conferir fotos e saber mais sobre Fernanda Cardoso, pode acessar o seu instagram @fecardoso19 e acompanhar as novidades dessa loiraça. Para acompanhar as novidades do concurso basta seguir o perfil @musa_desantacatarina.

Grazie One – Mãe, Mc e do lar.

Conheça Grazie One a funkeira cria da favela chumbada, que enxergou na música sua vitória. A história de Grazie One é bem parecida com de muitos brasileiros que vem de família simples e que batalha acreditando em seus sonhos. Nascida na favela da Chumbada e criada pela avó foi desse jeito que Grazie One foi criada. O talento artístico começou a aparecer aos 12 anos de idade quando a gata começou a escrever poesias, letras musicais e declamar suas composições.

Tendo como referência em An Marie e Ludimillah, Grazie afirma ter um estilo único do trap ao funk. No meio da pandemia a musa cantora vem lançando 2 singles já disponíveis nas principais plataformas digitais são elas “marrenta” e Nike, “Gucci e Prada”. Agora aos 33 anos de idade sua carreira ganha forma e força, sendo sem dúvidas uma das promessas para o ano de 2021.

“O propósito do nosso projeto é levar nossa filosofia e o estilo autêntico que tenho para os 4 cantos do Brasil, para isso devo organizar uma série de apresentações assim que passar a pandemia”. Quem vê Grazie cantando suas letras com conteúdos sensuais e grifes e marcas o que define bastante o estilo do funk não imagina que a beldade é proveniente de uma comunidade, linda, loira e poderosa ela vai sem dúvidas alcançar seu espaço na cena musical.