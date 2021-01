Influencers fazer websérie no Tiktok

Juju Franco e Nina Baiocchi são duas digital influencers que brilham no TikTok e dominam como ninguém a linguagem dessa plataforma, onde são acompanhadas por milhões de seguidores. São verdadeiros fenômenos de sua geração devido ao seu talento e poder de engajamento com a geração Z. Contudo, além disso, as duas jovens também têm em comum o sonho de ser atriz, um plano para o qual vêm se preparando e estudando há algum tempo e, então, decidiram se unir para o lançamento de “A Lista de Férias”. Uma websérie na qual são protagonistas em um elenco que ainda conta com Felipe Bertuol, Lucca Perez e Sophia Longo.

“Juju e Nina têm um talento especial para se comunicar naturalmente com o jovem. Sem dúvidas são duas estrelas dessa nova geração e, o mais importante, mostrando cada vez mais que representam uma juventude multitalentosa. Duas meninas inteliguentes que escolheram o TikTok, uma plataforma que dominam como ninguém, como canal para o projeto. Com certeza vão nos surpreender”, conta Vitor Nunes, CEO da Starhub, agência que gerencia a carreira e negocia os trabalhos de Juju Franco com exclusividade.

Projeto próprio

“A Lista de Férias” é um projeto próprio de Juju e Nina, que também assina o roteiro da websérie. As duas se conheceram pela internet como influenciadoras, uma acompanhando o trabalho da outra. Foi então que descobriram um sonho em comum, o de atuar, e seus planos acabaram se cruzando.

A websérie conta a história de duas melhores amigas que tem personalidades totalmente opostas. Bianca (Juju Franco) é uma garota meiga, estudiosa e sonhadora, enquanto Duda (Nina Baiocchi) é desorganizada, brava e pé no chão. Durante as férias, a amizade delas acaba estremecendo quando Bianca recebe a notícia de que mudará de cidade e Duda enfrenta o divórcio dos seus pais.

Então, para aproveitar os últimos dias juntas e criar boas lembranças, as garotas se unem para escrever uma lista de coisas para fazer antes das férias acabarem. E elas só não imaginavam que seus desejos poderiam virar realidade.

Episódios simultâneos por dois pontos de vista

O uso da internet, mais especificamente do TikTok, como canal de transmissão permitiu à dupla criar uma forma inovadora de se acompanhar uma série. Os fãs poderão assistir à história a partir de dois diferentes pontos de vista ao mesmo tempo.

No perfil de Juju Franco, a história se passa a partir do ponto de vista de Bianca. Já, no perfil de Nina Baiocchi, assistem à história vivida pela personagem Duda.

Juju Franco e uma carreira em ascensão

O fenômeno Juju Franco brilha na internet desde os nove anos de idade. Hoje, aos 16, é considerada um fenômeno de engajamento e uma das mais influentes personalidades do meio digital. Com 1,9 milhão de seguidores no Instagram, 1,1 milhão no YouTube e incríveis 3,1 milhões no TikTok, consegue influenciar e engajar um público na faixa etária tradicionalmente bastante difícil de impactar, a geração Z.

Além disso, é apresentadora oficial do Festival Teen, no palco, e do programa “Berro” do canal Festival Teen TV, no YouTube. Além desses trabalhos e de inúmeras presenças VIP que faz pelo Brasil, é uma das mais jovens entre os embaixadores oficiais da marca Samsung em um time que conta com cantora Anitta, a apresentadora Maisa Silva, o DJ Pedro Sampaio, o ator Rômulo Estrela, entre outras celebridades.

Esta é a terceira websérie que idealiza e protagoniza, as primeiras foram ela lançou “L7” e “O Esquadrão da Cura”. Todo esse emprenho e profissionalismo desde muito jovem já lhe renderam dois prêmios no Prêmio Jovem Brasileiro, como YouTuber do ano em 2019 e TikToker do ano, em 2020.

Nina é tiktoker, atriz, roteirista e escritora

Nina assina o roteiro de “A Lista de Férias” e usa as redes sociais como fonte, como forma de gerar reflexões sobre sentimentos, amizade e família. É daí que tira inspiração para os vídeos que publica diariamente no TikTok e também para escrever o seu livro “Clube da Carta Azul”.

Ela acredita que todo mundo tem um pouco de criatividade, por isso, sempre incentiva quem a segue nas redes sociais para serem co-criadores de suas histórias.

Começou sua carreira artística aos 8 anos e sabe que a arte pode ser transformadora na vida das pessoas, por isso, sempre fez questão de que seu trabalho fosse acessível a todos.

A Lista de Férias

Estreia dia 18 de janeiro

Episódios de segunda a sexta-feira

Onde assistir:

TikTok Juju Franco (ponto de vista da Bianca): @jujufranco TikTok

TikTok Nina Baiocchi (ponto de vista da Duda): @ninabaiocchi TikTok