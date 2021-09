Influencer fala sobre polêmica com Neymar em podcast: “fiz topless”

Depois de revelar que fatura R$ 200 mil por mês com seus conteúdos sensuais na web, Grazi Mourão abriu o jogo sobre a polêmica envolvendo Neymar. A modelo e influencer que tem mais de 1 milhão de seguidores só no Instagram, encontrou o craque durante suas férias em Santa Catarina. Para chamar a atenção do jogador, a loira – que estava no iate ao lado dele – se exibiu e tirou parte do biquíni. Ela falou sobre isso em entrevista ao podcast ‘Pagode da Ofensa’.

“Acabei me empolgando e fiz topless para ele. Já tinha bebido um pouco”, lembra aos risos. “Os amigos dele começaram a rir e ele ficou meio sem jeito porque estava com uma menina junto. Mas o menino Ney ficou doido (risos). Essa cena viralizou. Tinha muita gente por perto e todo mundo começou a filmar. E foi a partir disso que comecei a faturar ainda mais com meus conteúdos picantes”, disse.

O vídeo circulou nas redes sociais e chegou aos assuntos mais comentados do Twitter na época. Grazi e Neymar não chegaram a se encontrar, mas a loira contou que pegaria o craque. “Ele é estiloso, acho bonito. Eu ficaria com ele, inclusive acho que ele daria moral se não estivesse com a tal menina no iate”, diz. “Mas não gosto muito de ficar com famosos, prefiro os anônimos e mais reservados”.

Grazi ainda contou como passou a vender fotos e vídeos dos seus momentos íntimos na internet. E revelou que ficou rica depois de ter nudes vazados. “Na verdade eu sempre fui exibicionista. Aproveitei o momento e fiz do limão uma limonada. Vazou nudes e fiquei rica. A repercussão foi tão grande que percebi que podia faturar alto com isso. Já no primeiro mês ganhei R$ 93 mil. Pensei: vou mudar de vida. E realmente foi isso que aconteceu”.

Focada na sua carreira como criadora de conteúdo, Grazi comemora o sucesso nas redes sociais. Não à toa, é hoje uma das modelos que mais fatura com nudes. Mas ela não pretende seguir apenas nisso. “Quero estar na TV, esse é um dos meus projetos ainda. Estou me preparando para isso”.

Fotos: João Oliveira / Edu Graboski / Divulgação