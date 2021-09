Influencer cria inteligência artificial para dublagem

A Data H, grupo de startups focadas em inteligência artificial aplicada, se uniu a Bruno Sartori, jornalista e influencer digital, e ao designer e influencer digital, Fernando 3D, para criar a Face Factory. A nova startup chega ao mercado para revolucionar a indústria audiovisual com uma tecnologia inédita: a “relabialização” baseada em inteligência artificial. Trata-se de uma plataforma que automatiza a sincronia labial em qualquer idioma, simplificando e agregando qualidade a um dos maiores desafios da dublagem no processo de localização de produções audiovisuais. “Além de aumentar a integração do público com a novela ou filme, essa tecnologia promove a inclusão digital de pessoas com deficiência auditiva, porque permite leitura labial”, afirma Evandro Barros, cofundador e CEO da Data H.

Fundada no Brasil, que está entre os países com os melhores dubladores do mundo, a Face Factory também conta com um braço em Toronto, no Canadá, terceiro maior mercado global em volume de filmagens, que fica atrás apenas dos Estados Unidos e Reino Unido. Na avaliação de Barros, da Data H, adicionalmente à tecnologia inovadora, a startup chega no momento em que essa indústria tende a se aquecer com a demanda reprimida pela pandemia na medida em que a vacinação avança.

Bruno Sartori, CEO da Face Factory, explica que um dos maiores entraves para o sincronismo labial nas dublagens são as diferenças fonéticas entre idiomas. “Muitas palavras quando traduzidas do inglês para o português ganham vogais e isso afeta diretamente o sincronismo labial. Isso é ainda mais gritante entre idiomas com origens diferentes como europeus e asiáticos”, observa.

“A plataforma Face Factory, cofundador e COO, vai elevar a dublagem para outro patamar e facilitar muito o trabalho de localização desde a tradução até de dubladores e engenheiros de áudio”, afirma Fernando 3D. E acrescenta: “Para os produtores, isso significa manter o máximo possível de fidelidade à obra original e ainda potencializar a entrada em diferentes mercados. E para celebridades trazemos outras facilidades. Temos, por exemplo, o caso de um artista que fez uma ação em São Paulo sem ter que viajar de Los Angeles, onde estava”.

Sobre a Data H – Fundada em 2016, na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, o grupo Data H que reúne startups de inteligência artificial aplicada nas áreas de robótica, NLP, segurança, saúde e financeira. Em 2019tornou-se uma empresa canadense-brasileira com uma unidade localizada em Toronto, no Canadá.

Sobre Bruno Sartori – Também conhecido como o “bruxo dos vídeos”, apelido dado por Paulo Coelho, Bruno Sartori é jornalista, humorista e influenciador digital brasileiro considerado um dos pioneiros na criação de sátiras utilizando a técnica deepfake no Brasil.

Fernando Oliveira – Também conhecido como Fernando 3D é designer e influenciador digital brasileiro. Junto de Bruno Sartori, é um dos pioneiros do deepfake no Brasil. Fernando, junto de Marco Loshiavo e Leandro Gomes, foram os responsáveis pela produção do videoclipe da dupla brasileira Tropkillaz totalmente feito com a técnica de deepfake, o primeiro feito no Brasil.