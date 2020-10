Influencer de Americana na alta com a Phillips

A Philips Áudio, marca do Grupo TPV, convidou a apresentadora, repórter e influenciadora digital (influencer de Americana) Mirian Bottan para participar de mais um podcast Meu Nome É Correria, produzido pela marca e com apresentação de Thaíde. Com mais de 600 mil seguidores no Instagram, Mirian é conhecida por trazer às redes sociais sua luta e a superação da bulimia, e também por realizar debates sobre beleza e bem-estar.

No início da entrevista, Thaíde recebe Mirian com carinho e relembra o tempo em que os dois trabalharam juntos no programa A Liga (2010), na TV Bandeirantes. Ao longo do bate-papo, a influenciadora revela a Thaíde que durante as gravações sofria com o transtorno alimentar, para estar sempre magra diante dos telespectadores. Ela conta que o problema surgiu quando criança, em suas participações em concursos de beleza, a partir dos 5 anos, nos quais se sentia cobrada, para seguir os padrões de corpo exaltados pelos avaliadores. Assim, da infância à adolescência, tinha uma obsessão pela magreza extrema.

Durante a conversa, Mirian e Thaíde questionam o modo como as crianças deixam a infância precocemente para adotar estilos exigidos pela indústria da moda. E também refletem sobre as consequências dessa imposição na autoestima, no corpo e na saúde mental dos jovens.

Mirian conta que começou a perceber a bulimia aos 16 anos, quando pesava 38 quilos e adoeceu por causa de suas dietas e compulsões alimentares. Em razão disso, ela também desenvolveu depressão e anemia. E, para lidar com o transtorno mental, recorreu ao consumo de bebidas alcoólicas. Assim, teve diversos prejuízos em seu corpo e na sua vida pessoal. Com o incentivo da família, buscou a ajuda de psicólogos e nutricionistas para enfrentar a bulimia. Anos mais tarde, quando encerrou seu contrato com a TV Bandeirantes, Mirian teve crises de ansiedade por causa do desemprego e sentiu novamente os sintomas da bulimia.

Hoje, após muitos anos de tratamento psicológico e mudanças de perspectiva, Mirian se sente saudável e bem resolvida com seu próprio corpo. A influenciadora conta que encontrou apoio para enfrentar a bulimia se informando a respeito e conversando com outras pessoas que sofrem da mesma doença. “Ao falar com outras pessoas, descobri que muitos faziam a mesma coisa. Eu descobri que não estava sozinha. E compreendi melhor o problema e como ele surgiu. Assim, tive mais facilidade para ir buscar ajuda e os tratamentos adequados.”

Com essa identificação, Mirian também entendeu o quanto as informações e as boas influências podem fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Então, decidiu compartilhar em suas redes sociais alertas sobre os perigos do emagrecimento a qualquer custo, suas experiências e seus conselhos de bem-estar, além de desconstruir a ideia do “peso ideal”.

O conceito da campanha Meu Nome É Correria foi desenvolvido pela E-Content Lab, com o objetivo de valorizar quem se esforça para alcançar seus objetivos. Os fones de ouvido da marca representam a ideia de que é possível chegar a qualquer lugar e que a música é um incentivo para que esses sonhos se tornem possíveis.

