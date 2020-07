Influencer dá sugestões de look para o inverno

A influenciadora digital/Influencer Stefani Magassy mostrou em imagens tendências de looks para o inverno. A modelo posou com as peças e esbanjou estilo.

Stefani trabalhava em feiras de beleza e sempre gostou deste meio. Há 3 anos, ela foi assistente do João Kléber em seu programa. Ela também é modelo comercial, faz fotos para lojas e divulgação.

“Gosto muito de modelar. É muito bom trabalhar naquilo que a gente gosta”, disse a beldade.

A loira adora ir à academia e se cuidar Ela tem 1,70m de altura, manequim 38/40 e 98cm de quadril.