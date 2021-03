Influencer de Americana bomba no insta e TikTok

Americana tem uma influencer que ganha cada vez mais destaque nas redes sociais. O autoconhecimento é o primeiro passo para organizar tudo que há dentro de você. Uma pesquisa conduzida pela psicóloga americana Tasha Eurich, nos Estados Unidos, mostrou que apenas 15% das pessoas lidam bem com o autoconhecimento. Pensando no contexto que esse é um levantamento americano, um país muito mais desenvolvido que o Brasil, aqui caímos em uma situação na qual a Organização Mundial da Saúde (OMS), nos classifica como o país mais ansioso do mundo. Se tem uma coisa que não combina com autoestima é ansiedade excessiva.

De acordo com Mili Anjos, jornalista e entusiasta em empoderamento feminino que atua em 19 estados brasileiros com grande demanda no interior de São Paulo, a busca por autoconhecimento deve ser constante, principalmente entre as mulheres. Para ela as ações são movidas pelo inconsciente, sendo assim, é extremamente seguro se conhecer para ter controle sob os próprios sentimentos e emoções. “A capital de São Paulo apresenta índices de ansiedade semelhantes aos de países em guerra, segundo pesquisas. Eu trabalho majoritariamente na região de Americana, Campinas, Limeira, e em todo esse setor geográfico do interior paulista no qual as pessoas muitas vezes saem da capital, para ter uma qualidade de vida mais palpável e também para buscar controle emocional para diversos setores da vida. Claro que por trabalhar digitalmente também consigo englobar outros atendimentos, não me limitando somente no interior, mas atingindo 19 estados brasileiros e países como, Portugal, por exemplo”, explica Mili.

Ao dar cursos sobre inteligência emocional e busca pela autoestima para mulheres, Mili frisa o quanto suas alunas buscam, principalmente, por independência emocional e financeira. Ela salienta que a compreensão dos impulsos auxilia na identificação de gatilhos emocionais que, se não trabalhados com conhecimento, podem atrapalhar setor pessoal, profissional e familiar. “Diariamente dou dicas sobre como deixar essa rotina emocional mais leve e assertiva. Mostro a importância de dedicar momentos para si mesma, percebendo o corpo, os pensamentos, os gatilhos e recomendo sempre a seguir a intuição. A motivação ela tem que vir de dentro e esse processo nem sempre é fácil”, comenta.

Com mais de 23 milhões de visualizações nas redes sociais, sendo o público com 85% de mulheres, Mili Anjos leva motivação com o intuito de promover alegria pessoal, curiosidade e amor próprio a todas que buscam pela evolução constante.

Como a inteligência emocional pode mudar sua vida? É esse o propósito que Mili Anjos, comunicadora e residente de Americana (SP), tem para inspirar milhares de mulheres de serem mais positivas e empoderadas. Jornalista de formação com pós-graduação em Comportamento do Consumidor e MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV, Mili atua há 17 anos como comunicadora e entusiasta em mudar a vida das pessoas. Durante 6 anos comandou o programa feminino “Mili Convida”, transmitido em 21 cidades do interior da capital paulista. Atualmente, ela se dedica integralmente à sua rede social aonde de forma verdadeira, descontraída e bem-humorada aborda com frequência temas do universo feminino relacionados a autoestima, relacionamentos, bem-estar e finanças. O Instagram de Mili Anjos hoje conta com mais de 23 milhões de visualizações nos stories por mês e mais de 162 mil seguidores no perfil. No TikTok são 146 mil seguidores com vídeos com mais de 1 milhão de visualizações.