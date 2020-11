Inflação. Vereadores aprovam aumento dos servidores da prefeitura, DAE e Câmara

Os vereadores de Santa Bárbara d’Oeste aprovaram, durante a sessão desta terça-feira, o reajuste salarial do servidores da administração direta e indireta (Prefeitura e DAE) e da Câmara Municipal. O aumento foi de 2,46% referente a reposição inflacionária acumulado nos últimos 12 meses.

Foi aprovado também o Projeto de Lei nº 42/2020 , de autoria do vereador Gustavo Bagnoli (PL), que dispõe sobre a denominação do Centro de Treinamento de Tênis de Mesa em homenagem ao esportista barbarense Luiz Tedesco Filho, morto em 2004, aos 29 anos de idade. Além de vencer diversos jogos regionais e estaduais, ele também atuou como treinador voluntário entre 1995 e 2002. Chegou a ser convocado para as Olimpíadas de Atlanta, em 1996, mas abdicou da vaga por problemas de documentação.

Na sequência, de autoria do vereador Alex Braga, o Alex Backer (Republicanos), foi aprovado o Projeto de Lei nº 44/2020, que dispõe sobre a denominação do Horto de Plantas Medicinais, situado no Cruzeiro do Sul, em homenagem à educadora Eloisa Aparecida Furlan Faria. Nascida no bairro rural do Caiubi em 1947, ela atuou como professora em diferentes escolas do município até se aposentar. Ainda na juventude, criou um curso de alfabetização de adultos na garagem da casa dos pais. Foi precursora no que diz respeito às organizações e realizações de festas escolares comemorativas. Ela também morreu em 2004.