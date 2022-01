Caso Dr. Otto. Infarto não tem relação com a Covid19, diz assessoria

O princípio de infarto no miocárdio sofrido pelo vereador Otto Kinsui (Cidadania) não tem relação com a infecção pelo coronavírus, afirmou a assessoria do parlamentar. Otto segue internado, bem, estável, consciente e em repouso, e não chegou a ser intubado em nenhum momento. O vereador ainda realiza exames.

Após já ter passado pela infecção da Covid19, Dr Otto passou mal e sofreu o princípio de infarto e passou por um cateterismo. A Assessoria entrou em contato com o NM para esclarecer que a infecção pela Covid19 não tem relação com os problemas cardíacos sofridos por Otto.