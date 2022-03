Indústria Romi abre Programa de Estágio 2022

A Romi abriu o Programa de Estágio para o ano de 2022. Veja como participar:

Participar do nosso Programa de Estágio é a oportunidade de vivenciar na prática o que se aprende em aula. Faça parte do nosso time, enfrentando os desafios de uma empresa brasileira com atuação global, líder nacional no segmento de máquinas-ferramenta, máquinas para processamento de plástico e fabricante de itens fundidos e usinados.

Quem pode candidatar-se?

Estudantes dos cursos:

Engenharia Mecânica

Engenharia de Produção

Técnico Mecânica

Técnico em Elétrica, Eletrônica ou Mecatrônica

Administração

Gestão Empresarial

Contabilidade

Interessados podem se inscrever através do link romi.com/estágio