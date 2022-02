Indústria barbarense cresce 17% em 2021, diz prefeitura

Santa Bárbara d’Oeste continua registrando índices positivos na área de desenvolvimento econômico. Geração de emprego e renda, abertura de novas empresas e expansão das já existentes confirmam o protagonismo do município na Região Metropolitana de Campinas (RMC).

De acordo com dados da Prefeitura, a indústria barbarense cresceu 17,1% em 2021 na comparação com o ano anterior. O crescimento é referente ao valor adicionado – que é a contribuição adicional de um recurso, atividade ou processo para a fabricação de um produto.

“Santa Bárbara d’Oeste vive o melhor momento de sua história. Isso é inquestionável. E os dados comprovam o que a cidade está vivendo, o que está passando. Temos a menor taxa de desemprego da RMC e o maior crescimento da história recente na geração de empregos formais entre um ano e outro. Isso não ocorre por acaso. Isso acontece pela história que a gente vem construindo, preparando e deixando a nossa cidade estruturada para o seu pleno desenvolvimento. Para que o número de empresas cresça, para que novos empreendimentos se instalem, a cidade precisa de água, de esgoto tratado, de bons índices na Saúde, Educação, Segurança Pública, qualidade de vida, entre outros. E tudo isso Santa Bárbara tem e oferece. Somos protagonistas no desenvolvimento. Isso é motivo de muito orgulho para todos os barbarenses”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Mais empregos, mais empresas

Santa Bárbara d’Oeste tem a menor taxa de desemprego entre as 20 cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas). Os dados são oficiais, mediante números do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) | Governo Federal, e constam em estudo da ACIC (Associação Comercial e Industrial de Campinas).

Com índice de apenas 1,76%, o estudo aponta que o número de desempregados no Município é de 2.406 pessoas. A taxa de desemprego em Santa Bárbara é quatro vezes menor que a média entre as 20 cidades da RMC, que é de 9%.

Além disso, o Município registrou um aumento de mais de 600% no número de empregos formais em 2021 – em comparação ao ano de 2020 – e o aumento de 50% no saldo de empresas abertas em Santa Bárbara d’Oeste em 2021 – em comparação ao ano de 2020 – de acordo com dados da Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo).