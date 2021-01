Indústria aposta em mais segurança para motorhomes

São Paulo, 04 de janeiro de 2021. 2020 foi um ano marcado pela grande expansão do cenário de veículos recreativos no Brasil, movimento que já vinha demonstrando crescimento desde 2018. A Estrella Mobil, umas das maiores fabricantes brasileira de motorhomes, por exemplo, registrou aumento de 80% nas vendas no ano passado, em razão de um aumento do público consumidor-alvo, fato que também motivado pela pandemia, que levou muitos a procurarem formas mais seguras de se movimentar pelo país.

Além da necessidade pela segurança em relação à higiene, este público também quis se certificar sobre outros fatores essenciais para uma viagem tranquila. Seria possível viajar sem se preocupar com possíveis paradas inesperadas no meio do caminho? Quais seriam as chances de alguma peça do veículo quebrar durante a viagem? Quais seriam os cuidados na hora de alugar ou comprar um motorhome?

A boa notícia é que o mercado brasileiro oferece respostas positivas para todas estas questões. Hoje, os veículos recreativos de fabricação nacional têm estruturas similares ou até mais avançadas comparadas aos veículos americanos e europeus, que têm mais tradição neste segmento.

Para suprir esta necessidade crescente por veículos seguros e confortáveis, uma das principais empresas do setor, a Estrella Mobil, lança ao mercado um dos motorhomes mais charmosos do Brasil: o modelo Rigel, montando no furgão Mercedes-Benz Sprinter. Com capacidade de 04 pessoas, ele oferece espaço para quem vai viajar com famílias, amigos ou convidados.

Outro ponto forte da Estrella Mobil é a possibilidade da criação do zero de um motorhome. Cada projeto é pensado de forma individual: a personalização do veículo como modelo e mobília variam de acordo com as necessidades e lifestyle de cada família: mais pessoas ou menos, casais, uma pessoa com vários pets, entre outros.

Para Júlio Lemos, proprietário da Estrella Mobil, o segredo está na forma de como o veículo é apresentado: “Para verificar se o motorhome realmente está em bom estado, é necessário primeiro checar todos os mobiliários, sistemas elétricos e hidráulicos. Se você não sentir confiança em quem está vendendo ou alugando o motorhome, ou, por algum outro motivo, sentir que não é o veículo apropriado, não feche contrato”, recomenda.

Dicas importantes para comprar um motorhome novo e seguro:

Antes de tudo, entenda as principais finalidades que você busca para um motorhome. Hoje existem veículos recreativos específicos para cada tipo de viagem: praia, natureza, cidade. Qual tipo de carro você deseja: grande ou pequeno? Quantas pessoas, em média, pegarão a estrada com você? Quais serão os principais destinos? São perguntas chaves para chegar a conclusão! Converse bem com o fabricante: explique suas necessidades, objetivos com o motorhome e as expectativas que você espera que o carro possa ter. Confira a qualidade da mobília do motorhome. Um veículo recreativo deve ter móveis leves para melhor performance na estrada. Veja se o motorhome tem uma parte boa elétrica e hidráulica adequada e uma boa autonomia para longas viagens. Check se o veículo tem um equipamento adequado para motorhomes. Muitos fabricantes ainda confundem em colocar equipamentos residências e fixos adaptados nas casas de quatro-rodas, e isso é um ERRO! No mercado hoje diversas ferramentas voltadas aos veículos recreativos. Analise se o layout do carro é bem distribuído para fornecer conforto e praticidade de uso e longas viagens.

Sobre a Estrella Mobil

A Estrella Mobil é uma empresa fabricante de Motorhomes (veículos Recreativos) estabelecida sobre um know-how de mais de 20 anos em projeto e construção de Veículos Especiais e na experiência vinda da Indústria Aeronáutica por parte de seus fundadores. Com base na experiência de seu time, a Estrella-Mobil pode oferecer produtos com tecnologia e design avançados que estão na vanguarda graças às excelentes técnicas de construção adotadas.