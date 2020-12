Incubadora de empresas vira aposta em Santa Bárbara

Desenvolver e fomentar empresas inovadoras em busca de melhoria dos produtos e serviços oferecidos para a cidade e região. Com esta missão, a Incubadora de Empresas “José João Sans” de Santa Bárbara d’Oeste recebe empreendedores que querem desenvolver seus negócios. E há 16 anos – completados no dia 2 de dezembro, tem graduado empresas que se destacam no mercado como cases de sucesso. Há boxes disponíveis para quem busca esta oportunidade.

A Incubadora oferece uso do box, além do espaço de uso comum por 2 anos, podendo ser prorrogado por mais um ano, além do suporte para o desenvolvimento e projeção do negócio. A cessão passa pelo comitê gestor que avalia o potencial e plano de negócios. O objetivo é aumentar as chances de sucesso de novas empresas, introduzir novas corporações na economia local, desenvolver iniciativas competitivas e gerar novos empregos.

“O prefeito Denis Andia sempre teve um olhar especial para a formação dos empreendedores barbarenses, do pequeno empresário, com investimentos importantes para a manutenção da estrutura da Incubadora. E os resultados mostram que o trabalho tem dado certo, graduando empresas sólidas e preparadas para serem “players” fortes e competitivos no seu mercado de atuação”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Paulo Recchia.

Atualmente integram a Incubadora as empresas Roasters Three Brothers, Chocolatec, Chaleira do Chico, Criativo Stiq, DWTS, Turnkey Solutions e Chintec.

A Incubadora de Empresas é uma divisão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com a Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba), Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), que fazem parte do comitê gestor. Ela está localizada na Rua Tupis, 1633, Jardim São Francisco. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3455.1040.