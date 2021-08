Inchaços das vacinas da Covid podem ser confundidos com câncer de mama

A aplicação das vacinas para a imunização da Covid-19 pode provocar efeitos no organismo como edemas, caroços e vermelhidão no local ou em áreas do entorno. Estas reações podem mexer com o emocional das mulheres e causar o medo recorrente do câncer de mama.

De acordo com o bioengenheiro e especialista em linfoterapia, Dr. Daniel Zucchi, “as vacinas podem inchar os linfonodos e isso pode ocasionar uma confusão emocional nas mulheres, que já são costumeiramente preocupadas com o câncer de mama. A linfoterapia é muito indicada nestes casos, uma vez que é capaz de drenar o líquido acumulado nos gânglios”, defende Zucchi.

Segundo o linfoterapeuta, os linfonodos acabam sofrendo com a ação da vacina, acumulam líquidos e ficam semi inativados e algumas sessões de drenagem linfática pode resolver nestes casos. “Em meu consultório, atendi algumas mulheres em pânico. A preocupação delas é que a vacina havia provocado a neoplasia nas mamas”, disse ele.

O fisioterapeuta e mestre em Bioengenharia pela Escola de Engenharia da USP – São Carlos, Daniel Zucchi, especializou-se em Drenagem Linfática – foi pesquisador do tema durante oito anos na Escola Internacional de Terapia Linfática da Clínica Godoy-, com sede em São José do Rio Preto, interior de São Paulo (SP).

Na Escola de Engenharia da USP – São Carlos realizou pesquisas sobre cicatrização de feridas crônicas e efeito do laser em cultura de bactérias.

Com diversos artigos publicados no Brasil e no exterior, Zucchi é docente universitário, há mais de dez anos, coordenando aulas em cursos de Fisioterapia, Enfermagem, Educação Física e Nutrição.

Atualmente, é coordenador científico do Instituto Daniel Zucchi de Estética Avançada, único centro de referência em Linfoterapia Estética do Brasil e coordenador de pós-graduação em Linfoterapia pelo CTA – Centro de Treinamento em Anatomia.