Incêndio na mata movimenta Vale das Nogueiras

Um incêndio considerado pelos moradores como ato criminoso atingiu a mata no final do Vale das Nogueiras na região do Zanaga em Americana no começo da tarde deste domingo. Os moradores iniciaram o trabalho de tentativa de conter as chamas na mata que é margeada pela avenida Antonio Centurione Boer. A avenida liga a região do Zanaga à Praia dos Namorados, às margens da represa de Salto Grande.

O medo maior dos moradores era que o fogo saísse de controle e atingisse algumas casas do bairro. Por volta das 16h o fogo já havia sido controlado por agentes do Corpo de Bombeiros com a participação de vizinhos na contenção.