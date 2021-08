Incêndio destrói 9mil m² de área verde em Americana

Durante patrulhamento nesta quarta-feira, uma equipe da Guarda Municipal de Americana recebeu a informação, por volta das 14:50, de um incêndio de grandes proporções nos fundos da Avenida Nicolau João Abdala, próximo a empresa Santista.

Juntamente com outra equipe do Grupo de Proteção Ambiental (GPA) foram até o local e acionaram o Corpo de Bombeiros e Brigada de Incêndio. No local, equipes juntas conseguiram conter o fogo porém, segundo a guarda, houve um prejuízo de aproximadamente 9mil m² de área verde, ceifando a vida de vários animais e espécies de árvores.