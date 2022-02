Incêndio atinge Têxtil Covolan em Santa Bárbara

Um grande incêndio atingiu na noite deste sábado a indústria têxtil Covolan em Santa Bárbara d’Oeste. Homens do 16º GB Pelotão de Bombeiros de Santa Barbara partiu para atender a ocorrência por volta das 21h20, registrada na rua Potiguares.

Foram utilizados no trabalho de contenção do fogo oito viaturas e 20 Bombeiros. A operação foi comandada pelo Capitão Laso; 1° Ten PM Bernardo e 1° Ten PM Élio. O tempo resposta de foi de 5 minutos e o atendimento foi sem vítimas, apenas danos materiais.

No local- indústria têxtil Covolan- iniciou-se incêndio na área industrial e administrativa atingindo maquinário e matéria prima.

Área atingida cerca de 5000m2 e sendo utilizado a água da própria empresa. Foi realizado combate, retirada do material e remoção do forro. Fogo extinto e local deixado em segurança. Santa Barbara permanece de sobreaviso para uma eventual reignição.

Fotos Bombeiros