Incêndio em apartamento em Americana. Morador teria tacado fogo

Um incêndio em apartamento em prédio na Chácara Machadinho em Americana foi apagado por homens do Corpo de Bombeiros na madrugada desta quinta-feira. Segundo relatos colhidos pelos agentes de segurança, o morador do local teria tacado fogo e depois fugido pela varanda.

O caso aconteceu no condomínio da rua Goiás 613, Chácara Machadinho e foi atendido por volta das 2:45h. Foram utilizadas no resgate dois caminhões do Corpo De Bombeiros de Americana e três viaturas da Guarda Municipal.

O Corpo de Bombeiros foi comunicado pela Guarda Municipal de Americana que havia um apartamento em chamas no edifício Lisboa. Chegando no local foi constatado o fogo na sala do apartamento no terceiro andar do prédio. Segundo informes de outros condôminos, o morador ateou fogo no próprio domicílio e conseguiu sair pela varanda.

Com a rápida resposta operacional dos bombeiros conseguiram efetuar o combate às chamas, restringindo apenas no local do foco do incêndio, amenizando a perda maior do patrimônio.

O homem foi atendido pela Guarda Municipal.