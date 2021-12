“Imposto de Renda- Amigo da Criança e do Adolescente” segue em Santa Bárbara

Santa Bárbara d’Oeste segue até dia 31 deste mês com a Campanha “Imposto de Renda – Amigo da Criança e do Adolescente” – edição 2021. As doações podem ser efetuadas pelo site do CMDCA www.santabarbara.sp.gov.br/cmdca, em Faça sua Doação.

As pessoas físicas podem destinar até 6% do Imposto de Renda devido na Declaração do Imposto de Renda 2022 referente ao ano base de 2021 – transferindo ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Já as empresas podem investir até 1% do imposto de renda devido para empresas tributadas, sem inclusão do adicional.

Após o dia 31 de dezembro, as doações podem ser efetuadas pela conta do CMDCA por depósito ao FUMCAD (Fundo Municipal da Criança e do Adolescente) pelo Banco do Brasil – Agência 0459-6, Conta Corrente 50794-6 e CNPJ 18.460.635/0001-37. Vale ressaltar que as doações de pessoas físicas, após esta data, passam para 3% do imposto devido.

A Campanha do Conselho é voltada às crianças e adolescentes prioritariamente em situação de vulnerabilidade social no Município. O CMDCA está localizado na Avenida de Cillos, 650 – Jardim Belo Horizonte. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3455.2592 ou ainda e-mail [email protected].