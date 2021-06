Impetigo: você sabe o que é?

O impetigo é uma infecção bacteriana superficial da pele que atinge principalmente o rosto, braços, pernas e abdômen, muito comum em crianças, embora possa acometer pessoas de qualquer idade. Contagiosa, a doença é causada pela bactéria estreptococos, que causa o impetigo não bolhoso, e estafilococos, agente infeccioso do impetigo bolhoso, responsável por 10% dos casos da doença, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A diferença entre elas está no modo de manifestação. No impetigo não bolhoso a doença se manifesta com o aparecimento de pequenas bolhas ao redor do nariz e da boca, mas que também podem surgir nos braços e nas pernas. Já no impetigo bolhoso, as feridas são maiores e aparecem no peito, braços, abdômen e nádegas, principalmente em bebês e crianças na idade pré-escolar, e podem vir acompanhadas de febre e mal-estar.

A infecção acontece, normalmente, após um pequeno trauma da pele ou mesmo após a picada de insetos. “Para evitar que a infecção aconteça, é importante lavar bem a ferida, corte ou lesão e usar antisséptico”, orienta a médica Flávia Villela, especialista em Dermatologia. Segundo ela, doenças prévias da pele, como a dermatite atópica, também são favoráveis para a manifestação do impetigo, porque sofrem a contaminação secundária pela bactéria.

O contágio ocorre pelo contato direto com as feridas ou com gotículas da secreção das pessoas infectadas ou, ainda, por objetos contaminados, como roupas, toalha, brinquedos, etc. “Ao sinal dos primeiros sintomas, o médico deve ser procurado para iniciar o tratamento, que é feito com antibiótico”, alerta Flávia.