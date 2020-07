Fiel escudeiro da família Macris e assessor de destaque do vereador Rafael Macris nos últimos três anos e meio, Ilton Moreira deixou seu cargo para ser pré-candidato a vereador pelo DEM. Ilton morou fora do Brasil por quase uma década e voltou para Americana para fazer política e estar no projeto da família Macris.

No DEM, ele vai ‘correr o trecho’ com nomes como o também ex-assessor parlamentar Levi, ‘Fião’ amigo de Oswaldo Nogueira e mais outras apostas.